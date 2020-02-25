Москва, , 16:17 — REGNUM Заявления о решении проблемы с очередями в детские сады столицы не отражают реального положения дел. Об этом 25 февраля заявил представитель родительской общественности Дмитрий Волов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Последние два года Собянин неоднократно заявлял в прессе, что ему удалось добиться решения проблемы с очередями в детские сады, что в Москве больше очередей в детские сады не существует, — представлялось как победа его команды. Мы решили проверить, что правительство Москвы сделало, чтобы ликвидировать эти очереди. И узнали интересные факты», — заявил Волов.

По его словам, с 2013 года в Москве построено 135 детских садов. Один детский сад рассчитан на 220−230 детей. Таким образом, было создано около 40 тысяч новых мест для детей.

«Но с 2013 года у нас количество детей, которые ходят в садики, выросло на 192 тысячи. То есть реальная обеспеченность детей не только не выросла, она упала. И вместо увеличения расходов на строительство новых детских садов они стали запихивать детей в те же самые старые здания. То есть ликвидация была достигнута за счёт уплотнения детских садов», — заявил Волов.

Активист выразил мнение, что подобные меры негативно сказываются и на качестве воспитания, и на качестве ухода за детьми, на их физическом и психологическом состоянии.

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