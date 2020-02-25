Рязань, , 16:06 — REGNUM Победителями конкурса на получение поддержки Фонда президентских грантов в первом конкурсе 2020 года признаны 15 проектов от Рязанской области, сообщили 25 февраля в пресс-службе правительства региона. На их реализацию направят свыше 20 млн рублей.

Восемь инициатив общественников стали победителями по направлению «Сохранение исторической памяти». Кроме того, поддержку получат проекты, направленные на популяризацию творческого наследия Сергея Есенина, сохранение культурного наследия казаков, поддержку семьи, материнства и детства, социальное обслуживание и соцподдержку граждан, защиту прав и свобод человека, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Самым дорогим проектом стала система профилактической работы для создания условий социально-психологического благополучия ребёнка в семье «Детский мир». Размер гранта составил 4,798 млн рублей.