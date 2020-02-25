Вильнюс, , 16:00 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Литвы к сегодняшнему дню, 25 февраля, в Литве под наблюдением находится 790 человек, которые в последние две недели вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все эти граждане, подчёркивают в ведомстве, здоровые и не чувствуют признаков недомогания, однако все они взяли двухнедельные отпуска, не контактируют с другими жителями, а их дети не посещают детские сады и школы.

Анализы на коронавирус прошли несколько десятков человек, которые почувствовали на себе признаки гриппа и ОРВИ. Случаев коронавируса в Литве пока не установлено.

При этом, по утверждению представителей литовского минздрава, для изоляции пациентов с признаками коронавируса во всех медучреждениях Литвы порядка 200 мест, однако это число можно оперативно утроить.