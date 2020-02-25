Ташкент, , 15:55 — REGNUM Военный суд в Узбекистане приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтияра Абдуллаева к 19 годам лишения свободы, сообщили 25 февраля в пресс-службе Верховного суда республики.

Отмечается, что бывший глава СГБ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК Узбекистана («Получение взяток»), а также других статей. При этом в суде не уточнили, по каким именно статьям осужден подсудимый.

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы также бывшего помощника глав СГБ Джахонгира Игамова. Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Мурадов приговорен к пяти годам лишения свободы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее, в сентябре 2019 года, военный суд Узбекистана приговорил Ихтияра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы. В рамках этого дела были осуждены 22 человека.

Читайте также: Бывший глава СГБ Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы