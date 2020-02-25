Вильнюс, , 15:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 25 февраля, призвало граждан Литвы отказаться от посещений испанского Тенерифе, где зафиксирован новый случай коронавируса, а в карантине оказалось порядка тысячи постояльцев одного из крупных отелей в городе Адехе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.