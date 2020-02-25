Новотроицк, Оренбургская область, , 15:53 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 3 Евгения М. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток.

По данным правозащитников организации, ранее Евгению М. инкриминировали превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Однако впоследствии обвинили только в злоупотреблении должностными полномочиями.

По делу проходит двое потеплевших из числа осужденных. Одному нанесли травму «заточкой», второго довели до попытки самоубийства. Мужчины отказались платить «за спокойную жизнь», за что и поплатились. Длительное время преступления скрывались от регистрации. В комитете против пыток считают, что экс-замначальника колонии не только прикрывал преступления, но и инспирировал их.

По словам юристов, которые с 2014 по 2017 год являлись членами Общественной наблюдательной комиссии Оренбургской области, им поступали от осужденных многочисленные жалобы на избиения, вымогательства денежных средств, доведения до самоубийств. Правозащитники неоднократно фиксировали с помощью фотоаппаратов имевшиеся у осужденных гематомы, ссадины, кровоизлияния. Эта информация направлялась правоохранителям.

В рамках расследования уголовного дела свидетелем проходила фельдшер медсанчасти колонии № 3 Марина В. Она сообщила, что Евгений М. якобы давал указание не отражать в журнале травматизма истинную причину обращения осужденного за медпомощью, а вносить только те записи, которые он велел. Если в журнале регистрировались данные о травмах, то он уничтожался сотрудниками администрации. После таких показаний в адрес женщины стали поступать угрозы и потребовалась госзащита.

Сегодня, 25 февраля Новотроицкий городской суд приговорил Евгения М. к одному году лишения свободы, который судебная инстанция заменила одним годом принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Кроме того, суд назначил экс-заместителю начальника исправительной колонии допнаказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной системы и органах местного самоуправления сроком на два года.

Подсудимый свою вину не признал и просил суд вынести оправдательный приговор. Стоит отметить, гособвинение настаивало на наказании в виде лишения свободы сроком два года и восемь месяцев в колонии общего режима. Юрист Комитета против пыток Тимур Рахматулин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что приговор — мягкий и последует апелляция.