Москва, , 15:49 — REGNUM Государство должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни. В этом уверены 60% респондентов, приводит данные опроса «Левада-центр».

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По мнению 31%, государство должно устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались.

Государство должно как можно меньше вмешиваться в жизнь и экономическую активность своих граждан, считают 7% опрошенных. Затруднились ответить 2%.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года проведен в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены методом личного интервью 1603 человека старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 59% граждан РФ, люди, которых выбирают в России в органы власти, быстро теряют внимание к интересам народа.

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