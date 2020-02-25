Кутаиси, Грузия, , 16:01 — REGNUM Девушка, прилетевшая из Милана в Кутаиси, которая была госпитализирована в связи с подозрением на коронавирус COVID-19, оказалась заражена «свиным гриппом». Об этом 25 февраля сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на врача Кутаисской инфекционной клиники Темура Надирадзе.

По данным медика, состояние пациентки стабильное. 26 февраля ее собираются перевести из отдельного бокса в обычную палату.

Как сообщало ИА REGNUM, у 20-летней девушки в аэропорту в Кутаиси 24 февраля выявили повышенную температуру 37,2 °С. Ее госпитализировали в местную инфекционную больницу.

Стоит также отметить, что власти Грузии, в связи с тем, что в Италии начал распространяться новый коронавирус, рассматривают возможность закрыть авиасообщение с этой страной.

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