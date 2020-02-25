Москва, , 15:59 — REGNUM Составлен рейтинг популярных машин среди самых богатых людей России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Данный список был составлен по итогам 2019 года. В него вошли автомобили, стоимость которых превышает 100 тыс. долларов.

Первое место в этом рейтинге принадлежит японскому внедорожнику Lexus LX. Этот автомобиль был сконструирован на базе Toyota Land Cruiser 200. В прошлом году в России его стоимость составляла 108 611 долларов (примерно 7 115 812 рублей).

Вторую строчку занимает немецкий кроссовер BMW X7. В 2019 году его цена составляла 102 280 долларов (6 701 027 рублей). Далее следует британский Land Rover Range Rover, стоимость которого превышала 139,5 тыс. долларов (9 148 945 рублей).

Четвертое и пятое места заняли два представителя немецкой премиальной марки Mercedes-Benz — это кроссоверы S-Class и G-Class, чья цена в 2019 году была 136 441 и 188 867 долларов соответственно (8 942 042 и 12 377 927 рублей).

Ранее стало известно, что следующий автомобиль Lexus LX с бензиновым двигателем получит индекс LX 600 вместо нынешнего 570.

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