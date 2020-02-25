Москва, , 15:41 — REGNUM Люди, которых выбирают в России в органы власти, быстро забывают о проблемах граждан, теряют внимание к интересам народа. Об этом заявили 59% опрошенных, приводит данные опроса «Левада-центр».

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По мнению 25% респондентов, руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до простых людей им нет дела.

При этом 14% граждан считают, что органы власти — народные, у них те же интересы, что и у простых людей в России (в 2018 году — 9%). Затруднились ответить 3%.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года проведен в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены 1603 человека старше 18 лет методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан (75%) считают, что России и населению страны нужен сильный и властный руководитель, «сильная рука».

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