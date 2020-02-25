Афины , , 15:36 — REGNUM Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил о подготовке плана из пяти пунктов на случай вспышки коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, будет ограничено транспортное сообщение со странами с высокой распространённостью коронавируса. Также будут введены профилактические проверки в КПП. Помимо этого, будет ограничено движение транспортных средств.

Также в случае вспышки планируется приостановка работы общественных, религиозных и образовательных объектов. Вместе с тем будет организована возможность перемещения медперсонала.