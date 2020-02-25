Тегеран, , 15:28 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сам чиновник рассказал в своем обращении 25 февраля.

«Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», — цитирует его ILNA.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших от коронавируса в Исламской Республике достигло 14 человек. На данный момент количество инфицированных вирусом в этой стране составляет 64 человека.

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. Общее число инфицированных коронавирусом в КНР за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек.

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