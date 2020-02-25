Сухум, , 15:55 — REGNUM На совещании, проведенном и.о. президента Абхазии Валерием Бганбой с министрами в связи распространением коронавируса COVID-19 в мире, было решено продлить временное ограничение на въезд на территорию республики иностранцев. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Отмечается, что ограничение действует на посещение республики любыми иностранными гражданами, кроме жителей России. Запрет продлен до 7 апреля.

Бганба также распорядился проводить тщательную диагностику всех, у кого были выявлены острые симптомы респираторной инфекции. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что из России в Абхазию прислали 500 тест-систем для диагностики коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на въезд иностранцев в Абхазию было введено 7 февраля. Они начали действовать на участках грузино-азербайджанской границы.

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