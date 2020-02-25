Ижевск, , 15:26 — REGNUM На территории Удмуртии 25 февраля и в ночь на 26 февраля на погоду будет влиять южный циклон, который несет продолжительные осадки в виде мокрого снега и мороси. Интенсивность осадков уменьшится только днем 26 февраля, сообщает Гидрометцентр республики.

Автомобилистов просят проявлять повышенную осторожность в местах возможного появления пешеходов. Водителям-новичкам рекомендуют воздержаться от поездок.

В региональном управлении ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения: избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Ростовскую область накрыл дождь, мокрый снег, метель и ураганный ветер. В период с 22 по 25 февраля на Дону наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, налипание снега на проводах и деревьях. В северных районах — непродолжительная метель, на дорогах гололедица.