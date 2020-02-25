Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Чебоксарах по требованию прокуратуры суд временно приостановил деятельность ночного клуба «Газировка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Проверка прошла после публикаций в прессе и соцсетях о возможных нарушениях, в том числе после скандала с откровенными танцами на барной стойке. Проверки начались и в других ночных клубах.

К проверке были привлечены представители органов государственной власти, правоохранительных и иных контролирующих органов. Был установлен ряд противопожарных нарушений — в связи с чем должностное и юридическое лица оштрафованы на 6 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Постановления не вступили в законную силу.

Также в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации.

«Кроме того, проверками установлено, что в помещениях ночного клуба допущено размещение вывесок с графическими и текстовыми изображениями, содержащими ненормативную лексику, а также подпадающие под признаки материалов, публичная демонстрация которых противоречит нормам морали и нравственности. В указанном заведении оборудовано место для танцев посетителей (барная стойка), на котором также допускалось совершение провокационных аморальных действий», — говорят в надзорном ведомстве, высказав мнение, что для привлечения клиентов «допускалось применение маркетинговой политики, противоречащей морально-этическим принципам здоровья населения» .

Прокуратурой Калининского района Чебоксар в суд направлен иск с требованием о запрете эксплуатации ночного клуба до устранения выявленных нарушений. Суд принял обеспечительные меры и приостановил работу заведения до завершения судебного рассмотрения дела.

В ведомстве отмечают, что правоохранительными органами начаты процессуальные проверки, связанные с деятельностью заведения. И обращают внимание на то, что «аналогичные проверки проводятся и в других ночных увеселительных заведениях» Чувашии.

Напомним, ранее в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, как девушка на барной стойке исполняла фривольные танцы. Как сообщало ИА REGNUM, это не первое происшествие в ночном клубе в Чебоксарах, получившее федеральный резонанс. В феврале 2018 года был вынесен приговор по уголовному делу о гибели посетителя ночного клуба «Космос». Ленинский районный суд Чебоксар признал виновными в гибели человека помощника администратора и бывшего охранника клуба, назначив им соответственно два года ограничения свободы и три года реального лишения свободы.

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