Гватемала, , 15:25 — REGNUM В рамках школьной программы школьники Гватемалы будут изучать южнокорейские народные сказки и сказания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Республики Корея в Гватемале.

По их словам, с нового семестра по новым учебникам, распространение которых начнётся с марта текущего года, будут заниматься боле двух миллионов учащихся начальных и средних школ.

Известно, что сказка «Пёльччубуджон» будет включена в программу второго класса, сказка «Братья» — в программу третьего класса, «Легенда о Солнце и Луне» — в программу четвертого класса, сказка «Бедняк и Богач» — в программу пятого класса и «Миф о Тангуне» — в программу шестого класса.

Отмечается, что в учебниках также будет содержаться история Южной Кореи и корейского языка, а также информация о традиционных костюмах ханбок и корейской кухне.