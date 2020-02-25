Москва, , 15:24 — REGNUM Средневзвешенная стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России составила 947 тыс. рублей по итогам 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Причем в зависимости от возраста авто и подсегмента цена на автомобили данного сегмента значительно отличается. Например, машины сегмента SUV, возраст которых составляет до трех лет, стоят в среднем свыше 2 млн рублей. А цена на кроссоверы и внедорожники, чей возраст более 15 лет, составляет 340 тыс. рублей.

Компактные кроссоверы с пробегом на вторичном авторынке России стоят в среднем почти 400 тыс. рублей, в вот средневзвешенная цена больших кроссоверов и внедорожников (подсегмент SUV (E)) составляет почти 1,7 млн рублей.

Напомним, за период с января по ноябрь 2019 года самую большую выручку в сегменте SUV российские дилеры заработали на продаже Hyundai Creta.

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