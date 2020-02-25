Сочи, Краснодарский край, , 15:22 — REGNUM Более 25 тонн мимозы оформили таможенники таможенного поста Сочи на российско-абхазской границе по данным на 25 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления.

Первые партии традиционных весенних цветов мимозы (акации серебристой) поступили в Россию из Республики Абхазия ещё в начале февраля — цветы ввозят в преддверии 8 марта.

«На сегодняшний день на таможенном посту МАПП Адлер таможенниками оформлено более 25 тонн цветов стоимостью порядка 45 тыс. долларов США», — уточнили на таможне.

Как отмечается, основной поток поставок мимозы будет идти через границу до первых чисел марта. По прогнозам, в Россию из Абхазии в этом году ввезут около 150 тонн цветов, тогда как в 2019 году объём ввоза составил 100 тонн.