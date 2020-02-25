Ижевск, , 15:22 — REGNUM В Удмуртии по итогам 2019 года зарегистрировано 1,5 тыс. случаев отравлений химической этиологии, что на 21 инцидент больше, чем в предыдущем году. От острых химических отравлений погибли 417 жителей республики, что превышает показатель 2018 года на 7,4%, свидетельствуют материалы информационно-аналитического бюллетеня «Анализ динамики бытовых отравлений», опубликованным Роспотребнадзором республики.

Согласно данным анализа, в структуре острых отравлений основную долю составляют отравления спиртосодержащей продукцией — 34,9%, 31,9% — лекарственными препаратами, на третьем месте с показателем 13,1% — отравления угарным и другими газами. Отравления наркотическими веществами составили 3,1%. По всем указанным веществам, кроме лекарственных средств, наблюдается рост отравлений в сравнении с данными за 2018 год.

При этом в структуре смертельных исходов от отправления 67,9% произошло от алкогольной продукции, 22,8% — от отравления газами, с 0,3% в 2018 году до 3,1% в 2019 году выросла смертность от отравления наркотическими веществами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Удмуртии проводилась проверка информации об отравлении алкоголем одного из школьников в Увинском районе. На заседании Госсовета депутат Олег Бобров («Справедливая Россия») заявил, что шестиклассник после того, как выпил с друзьями, попал в больницу. Депутат уточнил, что дети пили энергетик с водкой.