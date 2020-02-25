Загреб, , 15:21 — REGNUM В больнице хорватского города Риека находятся девять человек, вернувшихся с фабрики из итальянской Ломабардии. У одного из них есть симптомы болезни, сообщает издание Jutarni list.

Результаты анализов ожидаются сегодня, 25 февраля, во второй половине дня.

«Что касается больницы в Риеке, мы приняли девять человек. Они были в Италии, в Ломбардии, мужчины в возрасте от 19 до 50 лет. У одного были симптомы заболевания, он изолирован», — сказал директор больницы в Риеке репортерам.

Напомним, что сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в Хорватии. Это молодой человек, вернувшийся из Милана. Сейчас он госпитализирован в клинику в Загребе.