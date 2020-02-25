Великий Новгород, , 15:19 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 25 февраля, за 75 дней до Дня Победы, стартовала Вахта памяти: у Вечного огня в Новгородском кремле был выставлен почётный караул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, почётный караул будет заступать на этот пост № 1 ежедневно до 9 мая ровно в полдень.

В его состав будут входить школьники, студенты, участники военно-патриотических клубов, поисковики, сотрудники силовых структур.

«Эта символическая акция позволяет вспомнить всех тех, кто не дожил до Победы, и всех тех, кто ее увидел. Мы знаем, что Победа досталась нелегко. Гитлеровская Германия ожесточенно сопротивлялась. До последних дней они надеялись на то, что смогут переломить ход войны. Советские солдаты не дали этим планам осуществиться. Победа наша. Никто и никогда не сможет это оспорить», — заявил на церемонии открытия Вахты памяти губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Степанович Крестьянинов отметил, что это была самая кровавая и самая жертвенная война в истории русского государства.

«Даже если посчитать потери только Красной Армии, погибли более 8,8 млн бойцов и командиров. Я помню 9 мая 1945 года. Это был день огромной радости», — вспомнил ветеран.

Добавим, что на территории Новгородского кремля установлена специальная конструкция, на которой всем желающим предложено закреплять фотографии участников Великой Отечественной войны. Первые снимки на стендах разместили учащиеся Первой университетской гимназии им. академика В. В. Сороки.