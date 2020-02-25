Анкара, , 15:17 — REGNUM Турецкие власти приняли решение поместить на двухнедельный карантин всех пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул, заявил 25 февраля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

По его словам, на борту самолета, который экстренно приземлился в Анкаре в связи с подозрением у одного из пассажиров коронавируса, находились 132 пассажира.

По данным местных СМИ, минимум у 17 пассажиров наблюдалась повышенная температура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила свои рейсы в Китай и Иран в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение касается лишь столицы Исламской Республики, города Тегеран. Запреты на перелеты в Китай будут действовать до конца февраля, в Иран — до 10 марта.

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