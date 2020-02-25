Вена, , 15:17 — REGNUM В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом 25 февраля сообщает австрийское агентство APA со ссылкой на губернатора провинции Тироль Гюнтера Платтера.

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Известно, что всего подтверждены два случая заболевания. Один из пациентов родом из итальянского региона Ломбардия, где отмечено больше всего заражённых коронавирусом пациентов. Сейчас они находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука.

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Пока нет никаких сведений об источнике заражения. Однако отмечается, что Тироль граничит с северной Италией, где чиновники изо всех сил пытаются сдержать растущее число случаев заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день жертвами коронавируса в Италии стали семь человек. Всего в Италии зафиксирован 231 подтверждённый случай инфекционного заболевания. Из них 173 случая и шесть смертей в Ломбардии.

Добавим, что китайский коронавирус добрался уже и до юга Италии. Первый случай заражения был выявлен накануне, 24 февраля, в Палермо.