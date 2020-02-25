Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В Петербурге впервые удалось выявить 40 тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы при диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщил 25 февраля глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лисовец напомнил, что заболевания системы кровообращения занимают первое место в структуре причин смерти петербуржцев.

За прошлый год удалось снизить смертность по этой причине на 2,5% благодаря поставке нового оборудования сердечно-сосудистым центрам и отделениям.

«При диспансеризации впервые выявлено почти 40 тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, около трех тысяч случаев доброкачественной патологии молочной железы и более двух тысяч злокачественных опухолей», — сообщил Лисовец.

Доля злокачественных опухолей, выявленных на ранних I и II стадиях, составила почти 60%, что выше целевых показателей для РФ.

В прошлом году в Петербурге диспансеризацию прошли более 1,7 млн взрослых, что на 35% больше показателя 2018 года.

Кроме того, в Петербурге на 23% снизилась смертность от туберкулеза.

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