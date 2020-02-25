Москва, , 15:03 — REGNUM Установка камер видеонаблюдения в российских храмах не нарушит личного пространства молящихся. Об этом заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), комментируя появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию об установке видеокамер на всех церковных объектах якобы в рамках пилотного проекта.

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«Информация, изложенная в указанных телеграм-каналах, не соответствует действительности и носит спекулятивный характер», — приводит «Интефакс» слова Чернеги.

Игумения Ксения пояснила, что «согласно постановлению правительства, камеры видеонаблюдения устанавливаются с учётом внутренних установлений религиозной организации».

«Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан», — отметила руководитель Правового управления Московской патриархии.

Кроме того, по её словам, камеры видеонаблюдения можно отключить по усмотрению настоятеля при совершении таких индивидуальных обрядов, как крещение, венчание, отпевание.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский суд Москвы к столичной мэрии с требованием признать незаконными действия московского правительства из-за использования технологий распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По её мнению, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что система распознавания лиц играет важную роль в борьбе с терроризмом и преступностью и широко применяется по всему миру.

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