Пекин, , 15:07 — REGNUM Кроссовер FAW T77 Pro у китайских дилеров появится в продаже 7 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Модель T77 Pro в длину достигает 4 525 мм. Колесная же база машины равна 2700 мм. Под капотом кроссовера установлен турбированный мотор мощностью 169 л. с. рабочим объёмом 1,5 л. Движок сочетается с 5-скоростной «механикой» или 7-скоростным «роботом».

Специалисты китайской марки оснастили новинку климат-контролем, а также круиз-контролем и электронным ручным тормозом. «Обут» автомобиль в колёсные диски размером 18 дюймов из лёгкого сплава.

Автомобиль снабжён автоматическими системами экстренного торможения и системой удержания полосы движения.

До России новинка доберётся в конце 2020 года.

Напомним, предыдущая модель кроссовера T77 оснащалась 143-сильным турбированным двигателем рабочим объёмом 1,2 л.

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