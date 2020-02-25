Симферополь, , 15:03 — REGNUM Администрация Симферополя получит 21 миллион рублей на компенсационную высадку деревьев от подрядчика строительства канализационного коллектора глубокого заложения. Об этом 25 февраля на совещании в администрации Симферополя заявила начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова.

«21 миллион рублей направят в «Горзеленхоз» для выполнения компенсационных высадок на основании разработанных дендропланов. Определены источники формирования компенсационного фонда, который поступает от вырубки зелёных насаждений в соответствии с выданными порубочными билетами по всей территории города», — отметила специалист.

По её словам, подрядчик уже возместил в бюджет города ущерб за ранее вырубленные зелёные насаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу марта в Симферополе начнутся работы по строительству канализационного коллектора глубокого заложения. Проект предусматривает строительство коллектора длиной 17 381 метр, в том числе 31 шахту, для которых потребуется создание 31 строительной площадки. Коллектор будет состоять из трубопровода диаметром от 2 до 2,4 метра. Максимальная стоимость проекта составляет более 8 млрд рублей.

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