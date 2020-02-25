Симферополь, 25 февраля 2020, 14:58 — REGNUM К концу марта 2020 года в Симферополе начнутся работы по строительству канализационного коллектора глубокого заложения длиной более 17 километров. Об этом журналистам 25 февраля сообщил главный инженер ООО «Тоннельгеострой» Андрей Булыгин.
Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационного коллектора глубокого заложения предусматривает создание 31 строительной площадки. Трасса коллектора начнётся с перекрёстка улиц Шмидта и Ленина, спустится к реке Салгир и пройдёт вдоль реки и частично под ней и выйдет в Гагаринский парк в районе улицы Павленко. Затем — по улице Калинина, пересечётся с железной дорогой, пройдёт и выйдет к Евпаторийскому шоссе по территории Мирновского сельского поселения. Затем через территорию Укромненского сельского поселения коллектор выведут к трассе «Таврида» и направят на очистные сооружения.
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