Симферополь, , 14:58 — REGNUM К концу марта 2020 года в Симферополе начнутся работы по строительству канализационного коллектора глубокого заложения длиной более 17 километров. Об этом журналистам 25 февраля сообщил главный инженер ООО «Тоннельгеострой» Андрей Булыгин.

«Рассчитываем, что две-три недели нужно будет, чтобы получить разрешение. После чего ориентировочно во второй половине марта мы планируем приступить к строительным работам. Начнём с установки ограждения и размещения паспорта объекта», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационного коллектора глубокого заложения предусматривает создание 31 строительной площадки. Трасса коллектора начнётся с перекрёстка улиц Шмидта и Ленина, спустится к реке Салгир и пройдёт вдоль реки и частично под ней и выйдет в Гагаринский парк в районе улицы Павленко. Затем — по улице Калинина, пересечётся с железной дорогой, пройдёт и выйдет к Евпаторийскому шоссе по территории Мирновского сельского поселения. Затем через территорию Укромненского сельского поселения коллектор выведут к трассе «Таврида» и направят на очистные сооружения.

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