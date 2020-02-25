Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM В Петербурге за предыдущий год рождаемость снизилась на 8%. Об этом заявил 25 февраля глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2019 году в Петербурге родилось 58 тыс. 997 детей, что, к сожалению, на 8% меньше показателя 2018 года. В таких условиях критически важным становится сохранение жизни каждого родившегося ребенка», — сказал Лисовец.

При этом уровень младенческой смертности в Петербурге остается достаточно низким. В прошлом году он составил 3,6 случая на 1000 родившихся, что является одним из самых низких показателей в РФ. Снизился и показатель вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Чтобы решить проблему с рождаемостью, власти, в частности, намерены работать на профилактику абортов.

Рождаемость в Петербурге неуклонно снижается с 2016 года, когда в городе родились 72 тыс. 732 ребенка. С тех пор падение составило почти 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата, коэффициент рождаемости в 2019 году, по сравнению с предшествующим периодом, в Санкт-Петербурге снизился на 8,3%. Смертность превысила рождаемость в Петербурге на 0,3%.

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