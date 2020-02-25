Кишинёв, , 14:58 — REGNUM Два гражданина Молдавии, прибывшие на родину авиарейсом из Москвы, могут быть заражены коронавирусом нового типа. Об этом сообщает 25 февраля молдавское министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Повышенную температуру тела — 37,4 и 38,7 градусов — зафиксировал у предполагаемых носителей вируса термосканер в аэропорту. Заболевших отправили в инфекционную больницу в Кишинёве, врачи проверяют их на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии не были выявлены случаи заболевания. Власти страны 24 февраля объявили «желтый» уровень опасности в связи с распространением коронавируса в Европе.

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