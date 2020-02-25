Сеул, , 14:53 — REGNUM Израиль направит в Южную Корею третий чартерный самолёт для эвакуации южнокорейских граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, третий самолёт вернёт на родину южнокорейских туристов 26 февраля.

Известно, что первый чартерный самолёт, на борту которого находились 220 южнокорейских пассажиров, приземлился в международном аэропорту Инчхон около 9:00 по местному времени, второй чартер доставил около 200 человек, прибыв в тот же аэропорт около 15:00 по местному времени.

Напомним, что 23 февраля в правительстве Израиля заявили, что вернут на родину всех граждан Южной Кореи, находящихся в стране, в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По предварительным данным, в настоящее время Израиле всё ещё остаются около 400−500 граждан Южной Кореи.

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