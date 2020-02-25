Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Брат подростка, осужденного за убийство в Тбилиси, Лука Каландия готов доказывать невиновность родственника в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Об этом он заявил журналистам после завершения судебного заседания 25 февраля.

«Все должны знать, что этот судья необъективный, пристрастный, судья — исполнитель политических заданий», — сказал Каландия.

Он отметил, что сначала решение суда будет обжаловано во всех инстанциях страны, вплоть до Верховного суда. У Каландия нет особой надежды на оправдание брата в Грузии, где «права не существует», а потому он настроен, что придётся обращаться в Страсбургский суд.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство двух подростков Тбилиси в декабре 2017 года вызвало общественный резонанс. Сначала были задержаны и приговорены к 11 годам и трем месяцам тюрьмы двое подростков, но многие стали заявлять, что следователи скрывают еще одного виновного. В июне 2019 года был задержан третий обвиняемый по делу. Это был несовершеннолетний брат Каландии. Его 25 февраля также приговорили к 11 годам и трем месяцам лишения свободы.

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