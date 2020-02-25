Пермь, , 14:37 — REGNUM В Перми 25 февраля директора лицея № 9 Ирину Горбунову отстранили от работы для разрешения конфликтной ситуации. Исполняющим обязанности назначена заместитель директора Наталья Мокрушина. Информация об этом опубликована на странице пресс-службе городской администрации в соцсети.

«Мы приняли это решение для того, чтобы максимально понять, что происходит внутри родительского и учительского коллектива, с целью решения ситуации во благо семьи и школы», — отметила начальник департамента образования Людмила Серикова.

Ранее мэр Дмитрий Самойлов дал поручение замглавы муниципалитета Людмиле Гаджиевой взять разрешение конфликтной ситуации в лицее № 9 под личный контроль, акцентировав внимание, что самое главное — это психологическое состояние ребенка, а не отстаивание чести мундира и статусности образовательного учреждения.

По данным СМИ, осенью 2019 года отец ученика третьего класса заявил о проблемах ребёнка, которые появились после отказа семьи сдавать деньги на покупку учеников. Родителям предложили перевести мальчика на домашнее обучение. Впоследствии родители лицеистов сообщали, что их принуждали подписывать обращения против семьи, отказавшейся сдавать деньги на учебники. В феврале 2020 года тема получила федеральную огласку в рамках программы «Человек и закон».

Последовали проверки пермского лицея с целью установления возможных фактов буллинга ребенка со стороны педагогов и сверстников. Сегодня, 25 февраля, начальник департамента образования Людмила Серикова совместно с директором психологического центра Ольгой Ткачевой выехали в лицей для встречи с административной и педагогической командой, управляющим советом школы. Рассматривается вопрос о смене классного руководителя.

К урегулированию ситуации также подключилась городская комиссия по делам несовершеннолетних. Не исключено, что на период острого конфликта мальчика отправят в санаторий по профильному назначению, где ребенок сможет продолжить обучение и снять тревожную ситуацию.

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