Имотски, , 14:36 — REGNUM Скандальный случай произошел на традиционном зимнем карнавале в хорватском городе Имотски. В этом году чучело для сожжения представляло собой изображение однополой пары с ребенком на руках. Во время карнавала чучело сожгли.

На следующий день три жителя города принесли на место сожжения цветы и свечи. СМИ назвали событие «позорным происшествием».

Это событие вызвало бурную реакцию не только СМИ, но и властей. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил сожжение фигур на карнавале и дал поручение соответствующим органам отреагировать, сообщает N1.

С резкой критикой на организаторов обрушились политики, правозащитники и представители общественных организаций.

Организаторы карнавала в интервью хорватским медиа сообщили, что не видят в этом ничего предосудительного, так как стоят «на страже своих традиций».