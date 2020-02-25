Москва, , 14:55 — REGNUM В Москве 26 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует в связи с усилением ветра с 12:00 до 18:00 среды 26 февраля. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

«Погода потенциально опасна», — отметили в Гидрометцентре.

Во время действия предупреждения следует соблюдать осторожность на улице, обходить шаткие конструкции, а также не парковать автомобили около деревьев и рекламных щитов.