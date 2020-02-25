Джакарта, , 14:28 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии направят около 200 медицинских работников в округ Тысячи островов, где находятся под наблюдением 188 индонезийских граждан, сообщает Antara.

«Эта медицинская группа отправится в среду, 26 февраля. Они подготовят всё необходимое, начиная с палаток и места наблюдения для граждан Индонезии», — заявил глава информационного центра Вооруженных сил Индонезии в Джакарте.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путрано заявил, что 188 граждан Индонезии, работающих на круизном корабле World Dream, будут наблюдаться на острове Тысячи островов.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Китая в Харбине находятся 19 индонезийских граждан, в основном студентов.

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