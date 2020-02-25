Атырау, Казахстан, , 14:25 — REGNUM Вину в халатности, повлекшей тяжкие последствия, признала бывший руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, сообщает 25 февраля новостной портал Западного Казахстана «Мой город».

24 февраля в Атырау прошло первое судебное заседание по делу о смерти младенца в перинатальном центре Атырау. Адвокат подсудимой ходатайствовал о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Суд предоставил срок для заключения соглашения до 27 февраля.

Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырауской области Казахстана произошел резонансный случай смерти младенца. В антикоррупционной службе республики сообщили, что ребенок был помещен в холодильную камеру по халатности.

Кроме того врачи не стали предпринимать действий по спасению жизни младенца даже после того, как он подал признаки жизни. Позднее Маншук Аймурзиева подала в отставку.