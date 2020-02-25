Кейптаун, , 14:25 — REGNUM Официальное расследование показало, что десятки ВИЧ-инфицированных женщин в ЮАР были стерилизованы без их согласия или были вынуждены согласиться на процедуру непосредственно перед родами. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на расследование Комиссии по гендерному равенству

По данным расследования, в государственных больницах было ущемлено достоинство женщин, так как «принудительная стерилизация подвергает женщин бесчеловечным условиям и пыткам».

Информационное агентство Reuters сообщает, что комиссия, которая является уставным органом, завершила пятилетнее расследование 48 дел, доведенных до ее сведения двумя группами по защите гражданских прав.

Было установлено, что врачи в некоторых государственных больницах стерилизовали женщин, которым предстояло кесарево сечение, и говорили им, что у носителей ВИЧ-инфекции не должно быть детей, и они рискуют умереть, если у них будет еще один ребенок.

«В некоторых случаях заявительницам давали бланки, когда они испытывали сильную родовую боль, и им говорили, что они не получат медицинскую помощь, пока не подпишут бланки», — говорится в сообщении комиcсии.

Эксперты отметили, что завершить расследование было крайне трудно, поскольку истории пациенток якобы «исчезли» из больниц.

Председатель комиссии Тамара Матебула сказала, что «неясно, насколько широко эта проблема распространена в ЮАР, но мы надеемся, что рекомендации нашего расследования откроют пространство для вопросов, которые еще не предавались огласке в полной мере».