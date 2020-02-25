Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Власти Петербурга намерены запустить сервис городских соцопросов через мобильное приложение для владельцев «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Об этом сообщил 25 февраля глава городского комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сервис называется «Городской диалог», в год в Петербурге будет проходить порядка 100 соцопросов, хотя Москаленко также уточнил, что каждую неделю будут запускаться два новых голосования сроком на две недели.

Сервис запустят в апреле. В приложении будут проводить опросы как по масштабным городским, так и по более локальным темам, вплоть до одного дома. Настолько таргетировать аудиторию Смольный сумеет благодаря тому, что владельцы «Единой карты петербуржца» при оформлении предоставляют все свои личные данные.

«Вопросы будут адресованы как всем жителям города, так и сформированы для определенной целевой аудитории», — сказал Москаленко.

Например, Смольный будет спрашивать мнение о каких-то грядущих строительных проектах в рамках микрорайона у жителей этого района, а также о качестве работы ЖКС или поликлиники. Москаленко признал, что могут возникнуть вопросы, стоит ли доверять полученным данным.

«Вся система «Городской диалог» построена с использованием технологии блокчейн, поэтому достоверность стопроцентная», — убежден Москаленко.

В апреле на базе приложения появится и второй новый сервис «ЕКП Льготы». Каждый владелец у себя в личном кабинете увидит, какие льготы ему назначены, какова периодичность выплат и их объем. Эта информация будет обновляться в онлайн-режиме. В личный кабинет будут приходить данные об уже произведенных социальных выплатах.

Появится и «Социальный калькулятор»: любой житель города сможет подсчитать, имеет ли он право на какие-то льготы, в случае подтверждения — запустить функцию обратного звонка. В течение двух часов соцработник свяжется с горожанином и поможет оформить документы.