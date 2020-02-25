Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего в составе группы лиц признан 25 февраля старшеклассник из Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в связи с тем, что осужденный является несовершеннолетним, срок наказания — 15 лет тюрьмы — был сокращен на одну треть, и подсудимый приговорен к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения. Отмечается, что в зале оглашенный приговор вызвал шум.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство двух школьников Тбилиси произошло в декабре 2017 года. По данному делу были задержаны, а затем приговорены к 11 годам и трем месяцам тюрьмы двое подростков.

Дело вызвало общественный резонанс. Многие стали заявлять, что правоохранители выгораживают еще одного виновного в убийстве. В июне 2019 года был задержан третий. Его и осудили 25 февраля.