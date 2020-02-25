Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM Дилеры японской компании Suzuki в Индии приступили к продажам новой версии кроссовера Vitara Brezza. Об этом 25 февраля сообщает издание CarAndBike.

Для клиентов компании будут доступны для покупки девять комплектаций авто. Автопроизводители снабдили новинку иной радиаторной решёткой. Изменениям подвергся и дизайн передних и задних фонарей.

Внутри автомобиля появился современный комплекс мультимедиа с голосовым управлением. Что же касается остального интерьера, то он выполнен лаконично и эргономично.

В движение модель приводит дизельный двигатель производительностью 90 «лошадей» и объёмом 1,3 л. Кроме того, в линейке моторов модели имеется новый атмосферный мотор мощностью 105 л. с. объёмом 1,5 л. Первый мотор сочетается с роботизированной трансмиссией, а второй мотор работает с шестискоростной «механикой»

Напомним, Suzuki провела премьеру новой версии кроссовера Vitara Brezza на автовыставке Auto Expo 2020 в начале февраля 2020 года.

Читайте также: В России продажи автомобилей Suzuki выросли на 201%