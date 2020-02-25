Сочи, Краснодарский край, , 14:19 — REGNUM Формирование смерчей в море в районе Сочи прогнозируется на 25 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города-курорта.

«В ближайшие два часа и до конца дня 25 февраля на участке Магри — Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в пресс-службе.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росгидрометцентра, 25 и 26 февраля в Краснодарском крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снег, при этом 25 февраля будет ещё и сильный ветер — до 28 м/с. 25 февраля в горных районах Сочи выше 1000 м, 25−26 февраля в горных районах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.

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