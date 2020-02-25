Брянск, , 14:22 — REGNUM Поисковики восстановили имена двух военных лётчиков, похороненных во время Великой Отечественной войны у кладбища деревни Клинок и перезахороненных в 1970-х годах в селе Норино Жирятинского района Брянской области. Бойцы Красной армии увели свой сбитый самолёт от деревни в августе 1941 года.

По воспоминаниям очевидцев тех событий, рассказам местных жителей были организованы поисковые работы. Они заняли почти два года — с 2018 года поисковики расчищали предполагаемую местность падения воздушного суда, искали фрагменты самолёта. На четырёхметровой глубине обнаружили части мотора, на котором был выбит серийный номер. В архивных документах значилось, что самолёт был направлен в четвёртый дальнебомбардировочный авиаполк, в его экипаж входило четыре человека. Во время воздушного боя самолёт подбили, двое успели выпрыгнуть из кабины с парашютами, а двое погибли. Именно их тела местные жители захоронили на деревенском кладбище, а в 1970-х года останки лётчиков были перезахоронены в селе Норино.

Поисковики установили, что погибшими были уроженец белорусской Витебской области младший сержант, воздушный стрелок-радист Алексей Иванович Старовойтов и уроженец Тамбовской области, сержант, воздушный стрелок Алексей Иванович Стегачев, сообщает издание БрянскНовости.ru.