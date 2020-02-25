Курган, , 14:14 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с жителями микрорайона Заозёрный в Кургане поддержал их идею создания в регионах России online-сервисов, с помощью которых люди будут высказывать пожелания по ремонту дорог. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кургане данный сервис находится на стадии разработки. Премьер-министр отметил, что в Москве аналогичный сервис работает давно.

«Это очень хороший опыт, и я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим его тиражировать и в Курганской области, и в других регионах страны», — сообщил Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр с другими представителями правительства России 25 февраля работает в столице Курганской области.

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