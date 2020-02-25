Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM В Екатеринбурге организуют рабочую группу по строительству в городе музея-памятника тружеников тыла. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил после заседания гордумы мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, в состав рабочей группы войдут ветераны, чиновники и депутаты. Возможно, к ней присоединятся и журналисты.

Мэр допустил, что финансировать создание музея будут из разных источников, а не только из городского бюджета, как предполагалось ранее. В ходе обсуждений проект может принять разные формы: допускается даже создание тематической аллеи тружеников тыла.

Пока что предлагается создать музей на базе одного из цехов Уралмашзавода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году гордума отклонила финансирования работ по строительству музея. Позже глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что музей нужен региону.

Читайте ранее в этом сюжете: Дума Екатеринбурга вновь вернулась к идее музея труженикам тыла