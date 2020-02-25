Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует внести изменения в законодательство для проведения ежегодных проверок на предприятиях. Об этом 25 февраля заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.

По его словам, в настоящее время во всех регионах республики насчитывается всего 260 инспекторов труда. Кроме того, действующий предпринимательский кодекс ограничивает количество проверок предприятий до одной раз в пять лет.

Нурымбетов добавил, что предприятия необходимо чаще проверять на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства.

Отметим, компания в Казахстане, привлекающая иностранную рабочую силу, обязана оплатить сбор в размере до 250 месячных расчетных показателя (МРП) или $1757.