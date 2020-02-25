Батуми, Грузия, , 14:13 — REGNUM Часть участков береговой линии Черного моря в Батуми планируется отдать в управление местным гостиницам. С данной инициативой выступила мэрия города, сообщает агентство Report.

По информации журналистов, данный вопрос обсудит муниципальное собрание депутатов города (сакребуло) сегодня, 25 февраля. По задумке мэрии, гостиницы смогут обеспечить достойный уровень пляжей.

«Интерес общества будет полностью защищен, и доступ к пляжам останется свободным. Пляжи не будут ограждены», — заверил журналистов мэр Батуми Лаша Комахидзе.

Сообщается, что в случае одобрения инициативы в сакребуло первой гостиницей, которой передадут пляж в аренду, будет Batumi Tower. Срок аренды составит десять лет.