Омск, , 14:03 — REGNUM Власти Омска выразили соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Язова. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, телеграмма со словами скорби и поддержки направлена родным и близким последнего маршала СССР.

«Это был человек невероятной, удивительной судьбы. Ему выпало столько испытаний и неожиданных поворотов, которых могло бы хватить на несколько жизней», — говорится в телеграмме.

В мэрии напомнили, что Дмитрий Язов родился в крестьянской семье, прошёл путь от солдата до министра обороны СССР:

«Память о величайшем человеке, выдающемся военачальнике и настоящем российском офицере будет жить в сердцах многих поколений омичей».

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Омской области, последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет.

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