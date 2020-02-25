Курган, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал жителям микрорайона Заозёрный новую поликлинику. Об этом сообщает ИА «Зауралье он-лайн».

Федеральный центр, по его словам, окажет поддержку в 90% софинансирования.

Микрорайон Заозерный является самым крупным в Кургане. Здесь проживает более 100 тысяч человек, или треть населения областной столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Курган вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым.

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