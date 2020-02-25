Тегеран, , 13:54 — REGNUM В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 95, зарегистрировано 15 летальных исходов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Исламской Республики.

«На сегодняшний день у нас подтверждены 95 случаев, 15 из которых привели к летальному исходу», — сказал представитель ведомства Киянуш Джаханпур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. За сутки 24 февраля в Китае от коронавируса была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек были выписаны. Общее число инфицированных коронавирусом в КНР за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек.

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